Francoforte: scambi in positivo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Balza in avanti Redcare Pharmacy N.V , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,57%.



La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Redcare Pharmacy N.V mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,67 Euro con area di resistenza individuata a quota 45,47. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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