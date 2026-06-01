New York: i venditori si accaniscono su Texas Pacific Land

(Teleborsa) - In forte ribasso Texas Pacific Land , che mostra un -4,07%.



La tendenza ad una settimana di Texas Pacific Land è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Texas Pacific Land mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 368,2 USD con area di resistenza individuata a quota 390,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 359,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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