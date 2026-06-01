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New York: giornata negativa in Borsa per Texas Pacific Land

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Texas Pacific Land
Pressione su Texas Pacific Land, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,07%.
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