New York: in bella mostra Datadog

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , che scambia con una performance decisamente positiva del 10,60%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Datadog rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Datadog mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 282,2 USD. Rischio di discesa fino a 257,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 307,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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