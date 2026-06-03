Milano 16:36
50.211 -0,73%
Nasdaq 16:36
30.632 -0,09%
Dow Jones 16:36
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Londra 16:36
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Francoforte 16:36
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New York: perdite consistenti per Datadog

Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per Datadog
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che mostra un -7,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Datadog rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 258 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 241,5. L'equilibrata forza rialzista di Datadog è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 274,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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