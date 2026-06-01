New York: violenta contrazione per Qualcomm
(Teleborsa) - A picco la compagnia tech statunitense, che presenta un pessimo -8,45%.
Lo scenario su base settimanale di Qualcomm rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 235,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 226,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 243,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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