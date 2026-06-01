Nvidia alza il velo su una nuova linea di superchip per Windows

(Teleborsa) - Nvidia , in occasione della conferenza COMPUTEX di Taiwan, ha alzato il velo sulla nuova linea di "superchip", RTX Spark, destinata a una linea di computer portatili e desktop con sistema operativo Windows.



Tale tecnologia comprenderà il nuovo processore N1X di Nvidia, un processore personalizzato realizzato in collaborazione con Microsoft e progettato dall'azienda taiwanese MediaTek.



Parallelamente, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha presentato un nuovo chip destinato all'esecuzione di agenti di intelligenza artificiale, denominato Vera, spiegando che questi processori AI di nuova generazione stanno entrando in piena produzione, con le spedizioni previste in partenza in autunno.



Oltre a Vera, Nvidia ha presentato una serie di prodotti basati sull'intelligenza artificiale per applicazioni aziendali, per data center e per l'IA fisica.





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