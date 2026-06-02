New York: Broadcom in rally

(Teleborsa) - Protagonista la società tech statunitense , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,98%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Broadcom rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Broadcom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 488,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 477,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 498,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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