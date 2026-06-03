Broadcom avanza a Wall Street, focus sui risultati trimestrali
(Teleborsa) - Si muove in cauto rialzo il titolo Broadcom che scambia con una variazione percentuale dell'1,04%.
Il mercato è in attesa della pubblicazione dei risultati trimestrali, considerati un importante test per verificare la tenuta dell'entusiasmo legato all'intelligenza artificiale.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società tech statunitense più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Broadcom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 496,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 474,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 519,2.
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