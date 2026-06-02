New York: Microchip Technology, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente il grosso chip maker americano , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,12%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Microchip Technology rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 98,34 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 93,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 91,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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