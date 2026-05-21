New York: violenta contrazione per Microchip Technology

(Teleborsa) - Ribasso per il grosso chip maker americano , che passa di mano in perdita del 4,71%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Microchip Technology rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nel breve periodo, Microchip Technology presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 92,19 USD e supporto a 88,07. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 96,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```