New York: seduta euforica per Marvell Technology

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che scambia con una performance decisamente positiva del 21,54%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Marvell Technology classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 278,4 USD e primo supporto individuato a 253,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 303,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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