Milano 17:35
49.291 -0,82%
Nasdaq 20:26
28.533 -0,23%
Dow Jones 20:26
49.639 -0,54%
Londra 17:35
10.277 -1,55%
Francoforte 17:35
24.664 -1,02%

New York: perdite consistenti per Marvell Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Marvell Technology
Pressione sul produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,27%.
Condividi
```