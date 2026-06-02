New York: spinge in avanti Qualcomm
(Teleborsa) - Brilla la compagnia tech statunitense, che passa di mano con un aumento del 4,64%.
L'andamento di Qualcomm nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 247,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 228,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 217,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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