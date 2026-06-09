Milano
9-giu
0
0,00%
Nasdaq
9-giu
29.085
-1,12%
Dow Jones
9-giu
50.872
+0,17%
Londra
9-giu
10.227
-1,41%
Francoforte
9-giu
24.433
-0,74%
Mercoledì 10 Giugno 2026, ore 00.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Qualcomm, scendono le quotazioni a New York
Qualcomm, scendono le quotazioni a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
09 giugno 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per la
compagnia tech statunitense
, che tratta in perdita del 7,92% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: vendite diffuse su Qualcomm
New York: calo per Qualcomm
New York: rosso per Qualcomm
New York: brillante l'andamento di Qualcomm
Titoli e Indici
Qualcomm Incorporated
-5,67%
Altre notizie
New York: su di giri Qualcomm
New York: amplia l'ascesa Qualcomm
Qualcomm scambia in rosso a New York
New York: acquisti a mani basse su Qualcomm
New York: exploit di Qualcomm
New York: in acquisto Qualcomm
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto