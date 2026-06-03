Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Balza in avanti il Light Sweet Crude Oil, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,93%.
Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 95,21. Supporto a 89,62. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 100,79.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)