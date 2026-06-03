Milano 9:55
50.343 -0,46%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:55
10.341 -0,32%
24.924 -0,80%

Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,96% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 4.096,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dello 0,96% alle 05:48
Risultato positivo dello 0,96% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 4.096,81 punti.
Condividi
```