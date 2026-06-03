Milano 16:29
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Nasdaq 16:29
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Dow Jones 16:29
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Londra 16:29
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Francoforte 16:29
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Cambi: euro a 1,1614 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1614 dollari alle 11:30
Euro a 1,1614 sul dollaro alle 11:30.
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