New York: allunga il passo Incyte

(Teleborsa) - Effervescente la società biofarmaceutica americana , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,13%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Incyte subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di Incyte mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 94,37 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 99,71. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 90,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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