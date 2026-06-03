Milano 9:56
50.358 -0,44%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:56
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24.932 -0,76%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,65%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.083,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,65%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,65% e chiude a 4.083,97 punti.
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