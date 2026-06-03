New York: nuovo spunto rialzista per Qualcomm
(Teleborsa) - Bene la compagnia tech statunitense, con un rialzo del 3,60%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qualcomm, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 258,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 237. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 280,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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