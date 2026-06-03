New York: nuovo spunto rialzista per Qualcomm

(Teleborsa) - Bene la compagnia tech statunitense , con un rialzo del 3,60%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qualcomm , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 258,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 237. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 280,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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