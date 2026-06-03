Perde Salesforce sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che passa di mano in perdita del 4,43%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Salesforce rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 195,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 190. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 201,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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