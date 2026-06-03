Perde Salesforce sul mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano in perdita del 4,43%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Salesforce rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 195,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 190. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 201,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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