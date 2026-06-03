Milano 17:35
50.038 -1,07%
Nasdaq 22:00
30.571 -0,29%
Dow Jones 22:03
50.687 -1,21%
Londra 17:35
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Francoforte 17:37
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Petrolio a 96,13 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 96,13 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 96,13 dollari per barile alle 19:30.
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