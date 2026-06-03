SILVER del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo prezioso, che conclude in progresso dello 0,36%.
Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 75,66. Supporto stimato a 74,63. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 76,69.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)