Milano 10:04
50.371 -0,41%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 10:05
10.342 -0,30%
Francoforte 10:04
24.947 -0,71%

SILVER del 2/06/2026

Finanza
SILVER del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Modesto recupero sui valori precedenti per il metallo prezioso, che conclude in progresso dello 0,36%.

Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 75,66. Supporto stimato a 74,63. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 76,69.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```