Analisi Tecnica: indice DAX del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Chiusura negativa per il principale indice di Francoforte, con un ribasso dell'1,31%.
Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.014,8 con primo supporto visto a 24.686,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24.577,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)