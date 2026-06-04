Milano 9:57
50.176 +0,28%
Nasdaq 3-giu
30.571 0,00%
Dow Jones 3-giu
50.687 -1,21%
Londra 9:57
10.351 +0,18%
24.942 +0,59%

Analisi Tecnica: indice DAX del 3/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 3/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Chiusura negativa per il principale indice di Francoforte, con un ribasso dell'1,31%.

Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.014,8 con primo supporto visto a 24.686,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24.577,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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