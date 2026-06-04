New York: allunga il passo Alphabet
(Teleborsa) - Brilla la Holding statunitense a cui fa capo Google, che passa di mano con un aumento del 3,80%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Alphabet rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Alphabet segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 359,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 374,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 349,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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