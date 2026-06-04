New York: allunga il passo Medtronic

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di apparecchiature mediche , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,29%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Medtronic rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Medtronic ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 82,82 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 85,04, mentre il primo supporto è stimato a 80,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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