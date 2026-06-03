New York: spinge in avanti Medtronic

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di apparecchiature mediche , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,60%.



L'andamento di Medtronic nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Medtronic segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 76,15 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 78,24. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 75,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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