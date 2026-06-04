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New York: giornata negativa in Borsa per ARM Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per ARM Holdings
In forte ribasso la società tech inglese che progetta chip, che mostra un -8,7%.
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