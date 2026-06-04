New York: in calo Qualcomm
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia tech statunitense, che presenta una flessione del 3,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qualcomm più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 246,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 235,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 257,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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