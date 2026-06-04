New York: scambi negativi per T-Mobile US
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense, che mostra un decremento del 3,20%.
L'andamento di T-Mobile US nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di T-Mobile US mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 172,2 USD con area di resistenza individuata a quota 182. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 168,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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