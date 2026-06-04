New York: senza freni Marvell Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che tratta in rialzo del 4,14%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Marvell Technology classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 327,4 USD e primo supporto individuato a 289,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 365,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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