Milano 17:35
50.174 +0,27%
Nasdaq 21:06
30.518 -0,17%
Dow Jones 21:06
51.593 +1,79%
Londra 17:35
10.360 +0,27%
Francoforte 17:35
24.945 +0,60%

Petrolio a 92,44 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 92,44 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 92,44 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```