Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato +0,13%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1592, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,165. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1567.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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