Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un controllato +0,13%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1592, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,165. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1567.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)