Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 4/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno
Sessione moderatamente positiva quella del 4 giugno, per indice spagnolo, che termina gli scambi in salita a 18.276.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 18.554,2 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 18.084,7 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di IBEX 35 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 18.554,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)