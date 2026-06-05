Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 4/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 4/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 giugno

Sessione moderatamente positiva quella del 4 giugno, per indice spagnolo, che termina gli scambi in salita a 18.276.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 18.554,2 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 18.084,7 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di IBEX 35 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 18.554,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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