Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Lieve ribasso per indice spagnolo, che chiude in flessione dello 0,21%.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18.082 con primo supporto visto a 17.645,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17.438,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)