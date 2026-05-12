Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:02
28.835 -1,66%
Dow Jones 20:02
49.712 +0,02%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Lieve ribasso per indice spagnolo, che chiude in flessione dello 0,21%.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18.082 con primo supporto visto a 17.645,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17.438,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```