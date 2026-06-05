Milano 4-giu
50.174 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 -0,53%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 4-giu
10.360 0,00%
Francoforte 4-giu
24.945 0,00%

Cambi: euro a 0,9163 Franchi svizzeri alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9163 Franchi svizzeri alle 08:30
Euro a 0,9163 sul Franco Svizzero (CHF) alle 08:30.
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