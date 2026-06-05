New York: prevalgono le vendite su Marvell Technology

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che soffre con un calo del 7,75%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Marvell Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +42,92%, rispetto a -1,47% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 298,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 286. L'equilibrata forza rialzista di Marvell Technology è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 311,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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