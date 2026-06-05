New York: prevalgono le vendite su Qualcomm
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia tech statunitense, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,87%.
Lo scenario su base settimanale di Qualcomm rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 233 USD, con il supporto più immediato individuato in area 209,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 200,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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