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New York: seduta euforica per Allstate

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per Allstate
Rialzo per la holding assicurativa, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,44%.
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