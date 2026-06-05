New York: vendite diffuse su Nvidia
(Teleborsa) - Scende sul mercato il chipmaker, che soffre con un calo del 4,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo della società di chip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 212,9 USD e primo supporto individuato a 205,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 220,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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