Analisi Tecnica: indice DAX del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
Risultato negativo per il principale indice di Francoforte, con una flessione dello 0,75%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.002,5, con il supporto più immediato individuato in area 24.637,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.515,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)