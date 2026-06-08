Milano 9:33
49.822 -0,14%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:33
10.344 -0,23%
24.531 -0,92%

Analisi Tecnica: indice DAX del 5/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Risultato negativo per il principale indice di Francoforte, con una flessione dello 0,75%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.002,5, con il supporto più immediato individuato in area 24.637,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.515,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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