New York: si muove a passi da gigante SanDisk
(Teleborsa) - Ottima performance per la società americana produttrice di hardware, che scambia in rialzo del 7,03%.
Il movimento di SanDisk, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso californiano produttore di memorie flash. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, SanDisk evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.708,7 USD. Primo supporto a 1.615,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.562,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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