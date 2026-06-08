New York: si muove a passi da gigante SanDisk

(Teleborsa) - Ottima performance per la società americana produttrice di hardware , che scambia in rialzo del 7,03%.



Il movimento di SanDisk , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso californiano produttore di memorie flash . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, SanDisk evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.708,7 USD. Primo supporto a 1.615,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.562,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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