New York: preme sull'acceleratore SanDisk

(Teleborsa) - Grande giornata per la società americana produttrice di hardware , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,81%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso californiano produttore di memorie flash , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.808,5 USD. Primo supporto visto a 1.708,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.646,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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