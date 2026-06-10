SILVER del 9/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno
Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 4,12%.
Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 62,54 con tetto rappresentato dall'area 71,06. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 59,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)