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Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un 0%.

Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,1546. Primo supporto individuato a 1,1522. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,157.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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