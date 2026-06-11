Milano 10-giu
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Nasdaq 10-giu
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10-giu
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Francoforte 10-giu
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,46%

Nikkey a 63.239,52 punti

In breve, Finanza
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