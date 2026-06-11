Milano
13:37
50.783
+1,51%
Nasdaq
10-giu
28.508
0,00%
Dow Jones
10-giu
49.919
-1,87%
Londra
13:37
10.347
+0,90%
Francoforte
13:37
24.273
+0,32%
Giovedì 11 Giugno 2026, ore 13.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 185,14 yen alle 11:30
Cambi: euro a 185,14 yen alle 11:30
In breve
,
Finanza
11 giugno 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 185,14 sullo yen alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 185,94 yen alle 11:30
Cambi: euro a 185,19 yen alle 11:30
Cambi: euro a 185,81 yen alle 08:30
Cambi: euro a 185,56 yen alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Jpy
+0,01%
Altre notizie
Cambi: euro a 185,33 yen alle 11:30
Cambi: euro a 185,01 yen alle 15:41
Cambi: euro a 185,52 yen alle 15:41
Cambi: euro a 185,2 yen alle 19:30
Cambi: euro a 185,53 yen alle 08:30
Cambi: euro a 185,33 yen alle 11:30
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto