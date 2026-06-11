Milano 10:19
50.552 +1,05%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:19
10.309 +0,53%
Francoforte 10:19
24.222 +0,11%

Natural Gas (Amsterdam) a 50,53 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 50,53 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 50,53 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```