Milano
16:38
50.635
+1,21%
Nasdaq
16:38
28.837
+1,15%
Dow Jones
16:38
50.246
+0,66%
Londra
16:38
10.338
+0,81%
Francoforte
16:38
24.251
+0,23%
Giovedì 11 Giugno 2026, ore 16.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 50,53 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 50,53 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
11 giugno 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 50,53 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 48,77 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 45,4 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 50,35 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 48 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Argomenti trattati
Amsterdam
(47)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+0,21%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 49,47 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 51,52 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 49,99 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 47,42 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 47,52 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 46,15 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto